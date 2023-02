Com um a menos, Ceará vence Sport por 3 a 2 no Presidente Vargas

O Ceará venceu o Sport por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Acompanhe a transmissão da Verdinha

Ceará começa bem

O Ceará começou o jogo tomando a iniciativa e pressionado o Sport. Com boa troca de passes, o Vovô achou espaços e abriu o placar logo aos 5 minutos. O lateral-direito Willian Formiga soltou a bomba e fez a festa da torcida.

Legenda: Ceará e Sport se enfrentam no PV pela Copa do Nordeste Foto: KID JUNIOR

Depois do gol, o Vovô recuou e o Sport cresceu no jogo. Melhor postado em campo e vencendo todos os duelos ofensivos, o Leão da Ilha passou a criar chances. Labandeira e Vágner Love tiveram boas chances de empatar, mas pararam em Richard.

Foi quando aos 17 minutos, após boa troca de passes, entre Jorginho e Labandeira, Luciano Juba recebeu na entrada da área e bateu forte para empatar: 1x1.

Ainda dominando jogo, o Sport quase virou em chute de Luciano Juba, mas a bola passou raspando a trave de Richard, aos 41 minutos.

Mas o Ceará voltou a assustar na reta final do 1º tempo e marcou mais um: aos 46 minutos, após cruzamento perfeito de Erick, o zagueiro David Ricardo marcou de cabeça e deixou o Alvinegro novamente em vantagem para o 2º tempo.

Vitória na raça

O Ceará começou o 2º tempo com tudo após voltar a ficar em vantagem. E logo aos 10 minutos, ampliou o placar em belo gol de Janderson, em chute forte de dentro da área.

No lance seguinte, aos 12 minutos, o goleiro Richard salvou o Ceará em finalização de Labandeira.

O jogo ficou equilibrado na sequência, até o Sport criar uma chance aos 27 minutos, em finalização de Wanderson que Richard salvou.

Foi quando aos 31 minutos, o atacante Vitor Gabriel, que já tinha cartão amarelo, foi expulso quando seria substituído por Luvannor. A arbitragem alegou 'cera' do atacante do Ceará.

Com um a menos, o Vovô tentou segurar, mas sofreu um gol aos 34 minutos, com Vágner Love, de cabeça.

O Ceará se defendeu com muita raça e entrega até aos 54 minutos - foram 9 de acréscimos - garantindo uma importante vitória que o levou para a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Festa da torcida no Presidente Vargas com a 3ª vitória seguida.

Escalações

Ceará |Richard, Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Willian Formiga, Richardson, Arthur Resende, Gilherme Castilho, Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo

|Richard, Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Willian Formiga, Richardson, Arthur Resende, Gilherme Castilho, Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Sport |Renan, Dayvson, Rafael Thiere, Sabino, Igor Cariús, Fabinho, Pedro Martins, Jorginho, Luciano Juba, Facundo Labandeira e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará x Sport | Ficha técnica

Competição : Copa do Nordeste | 3ª rodada.

: Copa do Nordeste | 3ª rodada. Local : Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE.

: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE. Data : 14 de fevereiro de 2023, terça-feira.

: 14 de fevereiro de 2023, terça-feira. Horário : 21h30.

: 21h30. Árbitro : Diego Pombo Lopez (BA).

: Diego Pombo Lopez (BA). Assistentes : Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA).

: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA). Transmissões: Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810), além dos serviços de streaming One Football e Nosso Futebol.