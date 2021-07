Com três gols decisivos nos últimos três jogos, Robson empata com David na artilharia do Fortaleza

Um dos grandes méritos do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza é de montar um coletivo forte. São vários jogadores importantes e que contribuem para o ótimo momento. Mas um deles tem se destacado ainda mais, sobretudo nos últimos jogos: o atacante Robson, que tem sido essencial para o Tricolor.

Ele marcou três gols nos últimos três jogos e garantiu as vitórias sobre Corinthians, São Paulo e Bragantino, todas por 1 a 0.

Com isso, se isolou como o principal goleador do Leão do Pici no Brasileirão, com seis gols, e entre todos os jogadores do campeonato, está atrás apenas de Gilberto, do Bahia, que tem sete.

O bom desempenho na Série A fez com que o atacante de 30 anos também chegasse ao topo da artilharia do Fortaleza na temporada. Ao todo, Robson balançou as redes adversárias 11 vezes, empatado com David, que antes estava isolado na liderança do ranking.

Importância

Além dos gols, Robson tem se destacado também pelas assistências. São cinco passes para os companheiros, totalizando 16 participações diretas em gols do Tricolor na temporada.

Fora os números, cumpre papel tático essencial, sempre voltando para recompor e auxiliando na marcação quando o time não tem a bola. Prova do comprometimento com o coletivo.

Mesmo criticado por alguns torcedores por erros técnicos ou de tomada de decisão, Robson tem sido eficiente e extremamente importante para o Fortaleza.