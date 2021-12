Com Tite representando o Brasil, revista inglesa elege os 50 melhores técnicos de 2021

A revista inglesa “Four Four Two” elegeu os 50 melhores técnicos de 2021. O jornal levou em consideração a capacidade dos treinadores e o desempenho que suas equipes alcançaram na temporada. O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, lidera o ranking.

Representando o Brasil, o técnico Tite, da Seleção Brasileira, aparece na 35ª posição à frente de nomes como Luciano Spalletti, do Napoli, Rafa Benítez, do Everton, e Xavi, do Barcelona. A revista destacou o treinador brasileiro como "um treinador de nível internacional, capaz de dar harmonia às estrelas do samba" e pontuou o país como "um dos favoritos ao título da Copa do Mundo no ano que vem".

Os argentinos Marcelo Gallardo, do River Plate, e Lionel Scaloni, da Seleção Argentina, são os outros representantes que atuam na América do Sul. O técnico Abel Ferreira, por sua vez, que conquistou o bicampeonato da Taça Libertadores da América pelo Palmeiras, não entrou na listagem da Four Four Two.

Veja o ranking dos 50 melhores técnicos de 2021, de acordo com a Four Four Two

Pep Guardiola (ESP) - Manchester City Thomas Tuchel (ALE) - Chelsea Jürgen Klopp (ALE) - Liverpool Antonio Conte (ITA) - Tottenham Hansi Flick (ALE) - Alemanha Roberto Mancini (ITA) - Itália Diego Simeone (ARG) - Atlético de Madrid Julian Nagelsmann (ALE) - Bayern de Munique Gareth Southgate (ING) - Inglaterra Mauricio Pochettino (ARG) - PSG Kasper Hjulmand (DIN) - Dinamarca Erik Ten Hag (HOL) - Ajax Unai Emery (ESP) - Villarreal Gian Piero Gasperini (ITA) - Atalanta Marco Rose (ALE) - Borussia Dortmund David Moyes (ESC) - West Ham Steven Gerrard (ING) - Aston Villa Marcelo Bielsa (ARG) - Leeds United Ralf Rangnick (ALE) - Manchester United Julen Lopetegui (ESP) - Sevilla Lionel Scaloni (ARG) - Argentina Stefano Pioli (ITA) - Milan Carlo Ancelotti (ITA) - Real Madrid Brendan Rodgers (NIR) - Leicester Luis Enrique (ESP) - Espanha Didier Deschamps (FRA) - França Simone Inzaghi (ITA) - Inter de Milão Zinedine Zidane (FRA) - Sem clube Maurizio Sarri (ITA) - Lazio Mikel Arteta (ESP) - Arsenal Massimiliano Allegri (ITA) - Juventus Graham Potter (ING) - Brighton Christian Streich (ALE) - Freiburg Marcelo Gallardo (ARG) - River Plate Tite (BRA) - Brasil Luciano Spalletti (ITA) - Napoli Christophe Galtier (FRA) - Nice Urs Fischer (SUI) - Union Berlin Steve Clarke (ESC) - Escócia Thomas Frank (DIN) - Brentford Giovanni van Bronckhorst (HOL) - Rangers Ivan Juric (CRO) - Torino Patrick Vieira (FRA) - Crystal Palace Bruno Lage (POR) - Wolverhampton Roberto De Zerbi (ITA) - Shakhtar Donetsk Marcelino García Toral (ESP) - Athletic Bilbao Rafa Benítez (ESP) - Everton Sean Dyche (ING) - Burnley Djamel Belmadi (ALG) - Argélia Xavi (ESP) - Barcelona