Com Tinga e Preto Zezé, Fortaleza debate racismo em live nesta quarta-feira

A série de ações racistas em jogos do futebol brasileiro e pelo mundo tem pedido cada vez mais espaços para debate sobre o tema. Com o apoio do Fortaleza, a Associação Bem Tricolor vai reunir o lateral Tinga e Preto Zezé, da Frente Nacional Antirracista, para uma discussão sobre o tema. O evento “Racismo Não” será on-line, nesta quarta-feira (11), em live realizada no instagram do clube e da entidade.

O intuito da conversa é promover a bandeira da igualdade entre as pessoas e fortalecer a luta contra a discriminação racial. Além do capitão Tinga, a live também terá a participação de Preto Zezé, que é presidente nacional da CUFA (Central Única das Favelas) e membro da Frente Nacional Antirracista.

A jornalista Danielly Portela vai mediar o debate. Além dela, também participa o presidente da Bem Tricolor, Thiago Fujita.

“Não se pode ficar em silêncio, diante de tanto preconceito, inclusive, criminosos, contra pessoas que merecem respeito. Tratar desse tema e comunicar a defesa da igualdade faz parte da atuação da associação e da responsabilidade social do Fortaleza Esporte Clube”, disse Fujita.

Recentemente, a torcida do Fortaleza foi vítima de atos racistas em jogo da Taça Libertadores. Um torcedor do River Plate provocou e jogou uma banana na direção dos tricolores. Tanto o time argentino quanto o Tricolor do Pici repudiaram a ação. Gustavo Sebastián Gómez foi suspenso dos estádios por quatro anos.

SERVIÇO

Live Racismo Não

Transmissão: Instagram @FortalezaEC e @BemTricolor

Data e hora: 11/5 (quarta), às 19 horas.

Legenda: Live Não ao Racismo será realizada nesta quarta-feira (11). Foto: Divulgação