Com time alternativo, Ceará busca reabilitação no Campeonato Cearense contra o Crato

O Ceará atravessa um momento especial na história centenária. Há investimento, elenco e competitividade para manter o nível no calendário de 2021. Tudo por conta do planejamento: são as estratégias internas que permitem atuar na Bolívia e, no dia seguinte, pelo Campeonato Cearense.

O cenário de priorizar competições específicas é recente, até com uso do time principal. Assim, o plantel tem momentos de experiência distintas, com maior teste de atletas em campo.

Um novo capítulo é definido nesta quinta-feira (6), contra o Crato. A bola rola às 20h, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, pelo encerramento da 3ª rodada do Estadual.

Na tabela de classificação, o Vovô está em 6º, com um ponto. O adversário surge em 4º, com três. Pelo regulamento, apenas o G-4 da fase de grupos garante vaga na semifinal. Por isso, o Vovô tenta reabilitação após empate com o Pacajus na Arena Castelão.

Mais testes

Legenda: Daniel Azambuja é o técnico do Ceará no Campeonato Cearense Foto: Kid Júnior / SVM

O desafio alvinegro é administrar a escalação sob comando do técnico Daniel Azambuja. Em 2020, o Ceará conquistou o Brasileirão de Aspirantes em reflexo da força das categorias de base, então o grupo do Estadual é preenchido principalmente pelos atletas do Sub-23.

O contraponto é a delegação utilizada na viagem para a Bolívia. Com a final da Copa do Nordeste contra o Bahia no sábado (8), às 16h, na Arena Castelão, o técnico Guto Ferreira convocou jogadores utilizados no Campeonato Cearense para a viagem.

Nomes como o lateral esquerdo Alessandro, o volante Geovane e o atacante Rick desembarcam na capital cearense nesta quinta (6) e devem ser poupados da partida. Assim, o plantel escalado pode ter mais novidades ao torcedor.