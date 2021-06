Com surpresas, Guto escala Ceará para Clássico-Rei da Copa do Brasil; confira

O Ceará está escalado para o Clássico-Rei, em jogo no Castelão às 19 horas pela ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. E o time de Guto Ferreira vem com novidades: o volante Pedro Naressi e os atacantes Rick e Cléber.

O trio aproveitou bem a chance no time considerado reserva para ser escalado para o Clássico. O trio foi titular na vitória de 3 a 2 do Ceará diante do Grêmio na estreia da Sèrie A, no último domingo no Castelão.

Confira a escalação do Vozão. A informação é do repórter da Verdinha, Déo Luiz.

Richard, Gabriel Dias, Klaus, Jordan, Bruno Pacheco, Pedro Naressi, Charles, Fernando Sobral, Vina, Rick e Cléber.