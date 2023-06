Com sondagens de clubes europeus, Richard Coelho negocia rescisão com o Ceará

De olho nas janelas de transferências da Europa, o staff do volante Richard Coelho mantém conversas com a diretoria do Ceará, buscando uma rescisão amigável, para tentar fechar com um clube estrangeiro e voltar a jogar futebol ainda em 2023.

O atleta está emprestado ao Cruzeiro, mas foi afastado e não jogará mais pela Raposa, por ter o nome envolvido nas denúncias de manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. É necessário, portanto, que primeiro o empréstimo seja desfeito, o que não deve ser problema para o time mineiro, e posteriormente jogador e Ceará chegarem a um acordo.

Reintegração improvável

Uma reintegração do atleta ao elenco do Vovô é improvável, tanto pela condição de indiciado na operação Penalidade Máxima, quanto pela passagem conturbada por Porangabuçu. O contrato do Ceará com o volante vai até o fim de 2024.