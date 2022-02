Com show de Messi e Mbappé, PSG goleia Lille no Campeonato Francês

Atual líder do Campeonato Francês, o PSG goleou o Lille por 5 a 1 no Estádio Pierre-Mauroy. Os donos da casa são os atuais campeões nacionais, mas sofreram com a equipe comandada por Messi. Além do argentino, Mbappé, Danilo Pereira (2) e Kimpembe marcaram. Botman descontou para os anfitriões. A partida válida pela 23ª rodada teve início às 16h45 (hora de Brasília).

Com o resultado, a equipe de Pochettino segue isolada na liderança com 56 pontos. O Lille está em 11º, com 32. Na próxima rodada, o PSG recebe o Rennes, no Parc des Princes. Já o atual campeão nacional visita o Montpellier.

O JOGO

O jogo corria, de certa forma, equilibrado. Mas Messi estava num dia inspirado e não deixou barato para o goleiro Ivo Grbic. Aos 38 minutos, os visitantes já abriam 3 a 1 no placar. Danilo Pereira balançou primeiro a rede. Os donos da casa quase empatram com Jonathan David. Mas a equipe empatou com Botman. O alívio não demorou. Kimpembe deixou o PSG novamente com vantagem. Messi ampliou após contra-ataque rápido puxado por Mbappé. Resultado que se manteve até o intervalo.

Na volta, o PSG não tirou o pé do freio. Draxler fez bela jogada pela direita e tocou para Messi, que chutou mas Grbic estava atento. No entanto, Danilo Pereira faz o 4 a 1 na sobra do rebote. Aos 22', Mbappé marca o quinto após bela jogada de pé em pé e encerra a goleada em 5 a 1. O atual campeão, comandado por Jocelyn Gourvennec, pouco teve chance de reagir.

