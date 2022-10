Com show de Dembélé, Barcelona derrota Bilbao e segue na cola do Real Madrid

O Barcelona segue na cola do líder Real Madrid. O time catalão não tomou conhecimento e derrotou o Athletic Bilbao por 4 a 0 na tarde deste domingo, no Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória veio com direito a atuação de gala de Dembélé, que fez um gol e deu três assistências.



Na tabela

O resultado deixou o Barcelona na segunda posição, na cola do Real Madrid. A segunda vitória consecutiva na competição o levou aos 28 pontos, contra 31 do seu maior rival. O Bilbao, por outro lado, conheceu o seu quarto tropeço seguido e ficou com 18, na sexta colocação.



O jogo

O primeiro tempo foi um passeio do Barcelona, que teve quase 70% de posse de bola. A pressão começou a dar resultado aos 12 minutos, quando Dembélé recebeu dentro da área e cabeceou para o gol. E o francês estava em uma tarde inspirada.



Aos 18 minutos, Dembélé deixou para Sergi Roberto, que chutou e contou com um desvio na defesa para ampliar o placar. Aos 12, o francês ainda deu nova assistência para Lewandowski fazer o seu 12º gol com a camisa do clube catalão no Campeonato Espanhol.



Em 22 minutos, o Barcelona já havia matado o jogo e, a partir daí, começou a administrar o resultado e se poupar pensando nos próximos compromissos. O Bilbao acabou sendo presa fácil. O time visitante não esboçou qualquer tipo de reação durante a primeira etapa.



O segundo tempo não foi diferente. O Barcelona continuou dominando e parecia poder ampliar quando quisesse. Aos 29 minutos, não teve jeito. Dembélé deu passe sensacional para Ferran Torres dentro da área. Ele bateu rasteiro para fazer o quarto gol do Barcelona na partida.



Em grande vantagem, o Barcelona tirou o pé do acelerador e esperou o tempo acabar para confirmar mais três pontos preciosos no Campeonato Espanhol.

