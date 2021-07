Com sete rodadas de antecedência, Fortaleza e Ceará estão perto de superar 1º turno de 2020

As campanhas de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro são excelentes, isso é inegável. O Tricolor faz história como o melhor início de um time nordestino em 12 rodadas, enquanto o Alvinegro estabeleceu o melhor começo de Série A desde o retorno, em 2018. O desempenho atual é tão positivo que, com sete rodadas de antecedência, os dois estão perto de superar os próprios rendimentos que tiveram em todo o 1º turno de 2020.

Atualmente, após 12 jogos, o Leão do Pici possui 24 pontos e está na 3ª colocação. Já o Vozão está em 7º, com 18 pontos.

No campeonato passado, o Fortaleza precisou dos 19 jogos do 1º turno para totalizar 25 pontos, enquanto o Ceará acabou a primeira metade da competição com 24 pontos.

O Tricolor está a somente um ponto de empatar com a campanha da primeira metade do último Brasileirão, e o Alvinegro está a seis. O detalhe é que ainda restam sete jogos, com 21 pontos em disputa e em breve, no dia 1º de agosto, as equipes se enfrentarão, em Clássico-Rei válido pela 14ª rodada da competição.

O desempenho atual dá uma dimensão de como ambos estão realizando ótima campanha e, mantendo regularidade ao longo da Série A, poderão de fato brigar por algo a mais.