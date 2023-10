Com serviços médicos para a população, Ferroviário inaugurará nova clínica do clube neste sábado

O Ferroviário vai inaugurar no próximo dia 21, a clínica do clube, em parceria com o Laboratório Popular do Brasil, com o objetivo de promover saúde acessível à comunidade da Barra do Ceará. A clínica do Ferroviário, que ocupa um espaço físico no CT Vila Olímpica Elzir Cabral, oferecerá exames clínicos de qualidade a preços acessíveis para a população. De início, no dia da inauguração, três exames serão disponibilizados gratuitamente: glicose, colesterol total e triglicerídeos.

O equipamento médico multiprofissional conta com laboratório de análises clinicas completo, com mais de três mil exames disponíveis, exames gráficos como eletrocardiograma, eletro encéfalo, mapa e holter, além de prevenção ginecológica em parceria com o pessoal de enfermagem.

Assistência Social

A Barra do Ceará é uma região densamente habitada, com mais de 400 mil moradores que frequentemente carecem de serviços de saúde acessíveis. Diante dessa realidade, a atual diretoria do Ferroviário, reforçando seu compromisso social, foi além do âmbito esportivo, ao firmar parceria com o Laboratório Popular do Brasil. Com a iniciativa, o objetivo é oferecer serviços de qualidade a essa grande população, ao mesmo tempo em que fortalece a imagem e o vínculo do Ferroviário com a comunidade.

Legenda: Anúncio da nova clinica do Ferroviário Foto: Divulgação / Ferroviário

A parceria com a Clínica Popular faz parte das Ações Sociais da atual gestão, “proporcionando mais dignidade às comunidades carentes do entorno da Barra, no que tange a questão saúde”, destaca o diretor social do Ferroviário Atlético Clube, Flávio José. Ele explica que a ideia da parceria, surgiu à medida que foi conhecendo as comunidades do entorno da Barra do Ceará. “Recebemos o convite do presidente Aderson Maia Júnior para assumir a Diretoria Social do Ferroviário, e constatamos que o IDH dessas comunidades exigia do Ferroviário uma ação que pudesse minimizar suas dificuldades”, lembra Flávio José.

Importância

O diretor executivo do LPB, Rodrigo Costa Graça, ao falar sobre a importante parceira, lembra da ideia proposta pelo Ferroviário Atlético Clube, através de seu diretor administrativo-financeiro, Rodrigo Chastinet, que manifestou desejo de agregar valor fugindo da ideia do patrocínio convencional que muitas vezes se restringe a ajuda financeira. “Essa parceria representa o compromisso do Laboratório Popular do Brasil de prestigiar o esporte local com um clube tradicional cuja identidade reforça laços de família e paz no esporte. Além disso, entregamos um aparato de saúde para todos os moradores da Barra e bairros do entorno”, ressaltou Rodrigo Costa Graça.

Rodrigo destaca, ainda, que o impacto esperado é oferecer serviços médicos de qualidade, “com preços extremamente acessíveis e não encontrados na concorrência”. “É uma alternativa para que as pessoas sem convênios médicos encontrem um serviço de saúde com agilidade e confiabilidade nos resultados”, disse o diretor.

Serviço

Clínica do Ferroviário (inauguração)

Data: Dia 21 de outubro de 2023;

Horário: A partir das 8 horas;

Endereço: Estádio Elzir Cabral – Portão 1-R. Filó, 650 - Barra do Ceará