Com sequência negativa, técnico Ronald Koeman fica ameaçado e recebe ultimato do Barcelona

O técnico Ronald Koeman está ameaçado no Barcelona. Com uma sequência negativa de resultados, o holandês recebeu uma ultimato da diretoria e precisa de uma evolução na equipe contra o Cádiz, nesta quinta-feira (23), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. A informação foi publicada pelo jornal Mundo Desportivo.

Assim, a gestão culé mapeia alternativas no mercado caso a situação do comandante seja insustentável. Após estrear na Liga dos Campeões com derrota por 3 a 0 para o Bayern, a equipe arrancou empate no fim com o Granada pela competição nacional.

No momento, está na 7ª posição do torneio, com oito pontos - cinco atrás do líder Real Madrid. A relação com o presidente do clube, Joan Laporta, também é um fator que pesa contra a sequência de Koeman. Em junho, o mandatário desejou a mudança, mas a cúpula do departamento de futebol apostou na manutenção do cargo.

No Barcelona desde o início da temporada passada, o melhor momento foi a conquista da Copa do Rei, em 2020. As mudanças na escalação, com uso de três zagueiros, e o baixo aproveitamento de possíveis estrelas, como Coutinho, são pontos criticados pela torcida ao longo do trabalho.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte