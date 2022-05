Com sequência de vitórias, Ferroviário comemora 89 anos de história em busca de vaga na Série B

Salve, salve FAC! O Ferroviário chega aos 89 anos nesta segunda-feira, 9 de maio. No G-4 da Série C, o Tubarão da Barra continua na jornada em busca de classificação para a Segundona.

Atual 52º colocado no ranking da CBF, a torcida segue acompanhando o time "na alegria e na tristeza". Na agenda de comemoração, uma edição especial do Programa Vermelho, Preto e Branco. A TV Ferrão vai transmitir a programação que terá início às 17 horas, em estúdio da Estação Cultural do clube. Além disso, haverá uma queima de fogos no Estádio Elzir Cabral.

Nas redes sociais, o clube celebrou a data com uma mensagem onde relembra momentos importantes da própria história.

"Em 9 de maio de 1933, nascia o Ferroviário Atlético Clube. Comemoramos, hoje, 89 anos de vida desta apaixonante agremiação, que cresceu e figura como a maior expressão esportiva de raízes operárias do Brasil, símbolo da democratização do futebol nacional e precursor do futebol profissional no Ceará.

São muitas alegrias, conquistas e percalços, naturais a toda gloriosa história. Inúmeros confrontos inesquecíveis contra outros grandes times nacionais, internacionais e até contra a Seleção Brasileira, em preparatório para os Jogos Olímpicos de 1968.

Por falar em Seleção, saiu do Ferrão o primeiro cearense a vestir a amarelinha: Zé de Melo, em 1959. Depois dele, vieram mais: Mirandinha, Jardel, Adriano e Pablo, todos formados nas vitoriosas categorias de base do clube, a que mais cedeu jogadores pro Brasil no Estado.

A galeria coral contabiliza mais de 100 conquistas oficiais, entre campeonatos, copas, torneios e taças. São 9 títulos do Campeonato Cearense, incluindo um invicto em 1968 e o bi de 94/95, e 22 vices. No Nordeste, foi também vice em 1971. Com 32 participações no Campeonato Brasileiro, o Ferroviário já esteve por 6 anos seguidos disputando a Série A.

Campeão Brasileiro da Série D em 2018, tornou-se o primeiro clube da capital cearense a conquistar uma competição nacional. Recente bicampeão estadual invicto da Taça Fares Lopes, em 2018/2020, o Ferroviário também foi o último campeão da Taça dos Campeões Cearenses, em 2019.

Com vaga garantida na Copa do Brasil de 2023 e também na fase eliminatória da Copa do Nordeste, o clube é o atual 52º colocado no ranking da CBF e segue em plena disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, rumo ao acesso! PARABÉNS, FERRÃO, AMOR DA VIDA DE CENTENAS DE MILHARES DE PESSOAS!"

Legenda: Tubarão da Barra está no G-4 da Série C do Brasileiro. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

BRASILEIRÃO

O time coral participou 32 vezes do Campeonato Brasileiro. Foram seis anos na Série A. Em 2018, a equipe tornou-se Campeã Brasileira da Série D. De lá para cá, o Tubarão da Barra vai para a terceira temporada seguida na Terceirona e busca o acesso à Segunda Divisão. No torneio, o clube vem de três vitórias seguidas e está em quarto na tabela com nove pontos, três vitórias e duas derrotas.

Na última partida, realizada no sábado (7), no Estádio Elzir Cabral, o time venceu o São José/RS por 2 a 0, em jogo da quinta rodada. Wagninho e Edson Cariús marcaram no segundo tempo. Ídolo e artilheiro do clube no Cearense, o camisa foi homenageado pelas 100 partidas vestindo a camisa coral.

CEARENSE

No Campeonato Estadual deste ano, o Tubarão da Barra chegou às semifinais e foi derrotado pelo Fortaleza. A equipe segue na principal divisão do Cearense. Ao todo, foram nove títulos e 22 vice-campeonatos conquistados pelo clube. O clube participa da competição desde 1938. Em 83 anos de disputa, o clube terminou entre os três primeiros colocados por 52 vezes.

NORDESTÃO

O Ferrão também disputou a Fase Eliminatória da Copa do Nordeste de 2022. O time estreou na segunda fase, diante da Juazeirense. Depois, encarou o Floresta e foi eliminado. A equipe já tem vaga garantida na fase classificatória da competição em 2023.

COPA DO BRASIL

O clube garantiu vaga na Copa do Brasil deste ano após sagrar-se campeão da Primeira Fase do Campeonato Cearense de 2021. O time acabou eliminado pelo Nova Venécia, após perder por 2 a 1. Ano que vem, o Ferrão volta ao torneio nacional.

Por conta do aniversário do clube, os atletas receberam folga. A programação de treinos ainda será divulgada. O Ferroviário volta a campo na terça-feira (17), quando enfrenta o Confiança em jogo da Série C, às 20 horas, no Batistão.

Legenda: Torcida do Ferroviário apoia time em jogo da Série C. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC