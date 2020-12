Com semana favorável, Ceará espera manter boa fase na Série A

Ao vencer duas partidas fora de casa contra Vasco e Bahia com autoridade, o técnico Guto Ferreira declarou que já esperava um crescimento da equipe do Ceará quando os jogos da Série A fossem mais espaçados, ou seja, sem mais partidas no meio de semana. Para ele, o crescimento técnico e principalmente físico, era natural, já que o clube foi submetido a uma maratona de jogos desde o retorno do futebol em julho, atuando 41 vezes.

“Com a experiência e os estudos a respeito de treinamento esportivo, sabíamos que, fatalmente, teríamos um crescimento a partir da hora que passássemos a ter tempo de descanso. A equipe cresceria em organização, em intensidade e em volume de jogo e que isso poderia nos ajudar a ter os resultados. É gostoso você ter falado antes e ter acontecido. Mostra que estava no caminho certo, que sabia o que estava fazendo. Isso passa credibilidade não só pro torcedor, mas, principalmente, pro jogador”, afirmou Guto Ferreira.

Assim, com mais uma semana cheia para trabalhar a equipe para o jogo de sábado, às 21 horas diante do Atlético/GO no Castelão, pela 25ª rodada, Guto terá tempo para fazer a melhor escolha para montar uma equipe sem seu principal jogador, o Vina, e dias a mais para trabalhar em comparação ao adversário.

Afinal, o Vovô enfrentou o Bahia no sábado, 5, às 18 horas, enquanto o Dragão fez o clássico com o Goiás na segunda-feira, 7, tendo dois dias a mais para recuperação.

A benesse da semana cheia e duas vitórias fora de casa na Série A, catapultando o Vozão para o 9º lugar com 32 pontos, fizeram com que o elenco ganhasse folga após o jogo de sábado e voltasse a trabalhar só na terça-feira.

No dia da reapresentação, antes das atividades com bola rolando, o elenco foi submetido a treino de força em academia. Logo em seguida, sob monitoramento da preparação física, os atletas realizaram a transferência em campo com ênfase em potência. Tudo para a equipe chegar forte diante do Dragão no Castelão.

Legenda: Bruno Pacheco faz temporada segura com a camisa alvinegra Foto: Thiago Gadelha / SVM

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco espera que a equipe mantenha a grande fase, conquistando mais uma vitória na Série A.

“Temos pretensões no campeonato e queremos estar sempre na primeira parte da tabela. Não tem jogo fácil, todos são difíceis e não podemos desprezar o adversário, mas para buscar algo grande precisamos pontuar e buscar vitórias, ainda mais jogando em casa e num confronto direto. É uma partida importante para ficar nessa primeira parte da tabela e buscar coisas grandes”, disse.

No momento, o Vovô tem 4 pontos de vantagem na zona da Sul-Americana, está 6 da zona da Libertadores e 8 de vantagem para o Z4.