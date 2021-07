Com saída de Sergio Ramos, Marcelo vira capitão no Real Madrid: "é um sonho"

Marcelo é o novo capitão do Real Madrid. Com a transferência do zagueiro Sergio Ramos para o Paris Saint-Germain, o lateral-esquerdo brasileiro finalmente assumiu o posto que ocupava de vez em quando na ausência do espanhol. O jogador se mostrou bem animado e contente com a oportunidade e comemorou em entrevista ao canal oficial do clube.

"Para mim, é um sonho. Fiz todo o possível para estar aqui muitos anos e agora me sinto um sortudo por ter o prazer de ser capitão", declarou.

Com 33 anos, o contrato de Marcelo é válido até o final da próxima temporada e a expectativa é de renovação pelo fato de ter se tornado capitão. A chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti também serve como nova chance para o jogador.

Na temporada 2020-2021, no entanto, o lateral ficou mais tempo no banco de reservas e atuou somente em 19 dos 52 jogos disputados pelo clube sob o comando do técnico francês Zidane. A estreia oficial no novo ciclo será em 15 de agosto contra o Alavés, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

