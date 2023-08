Com Richard em campo, Ceará inicia preparação para jogo contra o Tombense pela Série B

Na tarde desta terça-feira (22), o Ceará se reapresentou no CT de Porangabuçu e iniciou a preparação para o jogo contra o Tombense/MG, pela 25ª rodada da Série B. A principal novidade da atividade foi a presença do goleiro Richard, que treinou normalmente com os outros arqueiros do elenco. O camisa 1 atuou pela última vez na derrota por 3 a 1 para o CRB/AL, no dia 10 de junho. Desde então, ele seguia tratando uma lombalgia e, após iniciar a transição na última semana, voltou aos treinos hoje.

Richard participou normalmente da atividade de reapresentação do @CearaSC, em Porangabuçu.



Última partida do goleiro foi no dia 10 de junho, diante do CRB. Expectativa é que ele possa voltar a ser relacionado em breve. pic.twitter.com/3uQ4mCdT33 — João Vitor Paiva (@jvpaivac) August 22, 2023

Além do goleiro, a outra novidade ficou por conta da presença de quatro atletas da base: o lateral-direito Nicolas Yuri (2005), o lateral-esquerdo Caique (2003), o meio-campo Patrick (2003) e o centroavante Ezequiel (2003).

Jogadores do @CearaSC que iniciaram o confronto diante da Ponte Preta, no último domingo (20), deram apenas algumas voltas ao redor do campo. pic.twitter.com/CEVmEcJx0J — João Vitor Paiva (@jvpaivac) August 22, 2023

Os jogadores que iniciaram a partida do último domingo (20), diante da Ponte Preta, realizaram apenas um trabalho na academia e deram voltas ao redor do campo. Já o restante do elenco alvinegro, participou de um treino técnico, sob o comando de Guto Ferreira e sua comissão técnica.

Dia de treino concluído em Porangabuçu. 🏁 #CearáSC pic.twitter.com/N38VyNxfHY — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 22, 2023

AUSÊNCIAS

Por outro lado, o lateral-esquerdo Willian Formiga, o meia Chay e o atacante Nicolas não estiveram em campo e seguem de fora das atividades. O trio segue recebendo cuidados médicos do DM alvinegro.

Willian Formiga : lateral-esquerdo sofreu estiramento no adutor da coxa direita no treino da última sexta-feira (18).

: lateral-esquerdo sofreu estiramento no adutor da coxa direita no treino da última sexta-feira (18). Chay : Meia segue em tratamento fisioterápico por conta de uma inflamação no joelho esquerdo.

: Meia segue em tratamento fisioterápico por conta de uma inflamação no joelho esquerdo. Nicolas: Atacante segue em tratamento fisioterápico por conta de lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.