Com retornos e sem desfalques, Fortaleza terá força máxima em Clássico-Rei contra o Ceará

De olho na preparação para o Clássico-Rei, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem boas notícias. Entre os jogadores titulares do Fortaleza, o treinador argentino não conta com nenhum desfalque por suspensão ou lesão. Além disso, terá retornos importantes e contará com o grupo praticamente todo à disposição, tendo força máxima em relação ao time que vem atuando nos últimos jogos.

O goleiro Felipe Alves e o atacante Wellington Paulista, que recentemente estiveram no Departamento Médico (DM), já foram liberados e inclusive relacionados para o último jogo, contra o CRB, pela Copa do Brasil. WP9 entrou no decorrer da partida e marcou os dois gols, e Felipe ficou no banco de reservas, já que Marcelo Boeck vem tendo boas atuações.

Além deles, o zagueiro Titi e o atacante David, que estiveram suspensos contra o Bragantino, estarão à disposição, assim como o zagueiro Marcelo Benevenuto, que não atuou na vitória por 2 a 1 sobre o CRB, pela Copa do Brasil, por já ter atuado na competição pelo Botafogo.

O único atleta que não estará disponível é o goleiro Max Wallef, que está no DM, mas o arqueiro é a 3ª opção e não é desfalque dos mais consideráveis no momento.

A provável escalação do Fortaleza tem Marcelo Boeck (Felipe Alves); Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson (Wellington Paulista).