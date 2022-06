Com retorno de titulares, Fortaleza está escalado para enfrentar Goiás; veja escalação

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu o retorno do ala-esquerda Lucas Crispim e dos atacantes Moisés e Silvio Romero ao time titular do Fortaleza para enfrentar o Goiás nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para além da mudança no setor de meio-campo e ataque do Leão, o argentino também promoveu a entrada de Ceballos. O zagueiro Titi, poupado, inicia no banco de reserva.

Por lesão, o Fortaleza não conta com o zagueiro Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), o meio-campista Matheus Vargas (em transição) e o atacante Depietri (edema na posterior da coxa esquerda). Recuperado, Renato Kayzer volta a figurar entre os relacionados e está à disposição no banco de reserva.

Veja escalações

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Goiás: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Auremir, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Dadá Belmonte; Pedro Raul e Vinicius. Técnico: Jair Ventura