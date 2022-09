Com retornos de Jô e Vina, Ceará tem semana livre de treinos até jogo contra o São Paulo

Depois de vencer Santos por 2 a 1 e quebrar sequência negativa no Brasileirão, Ceará inicia terça-feira (13) a preparação para encarar o São Paulo pela 27ª rodada. Os jogadores que atuaram na rodada anterior ganharam dois dias de folga. O local do treino de reapresentação ainda não foi divulgado pelo clube.

Jô e Vina, que cumpriram suspensão automática diante do Alvinegro Praiano, reforçam o Ceará contra o Tricolor Paulista. A novidade da semana é o retorno de alguns jogadores aos treinos com restante do elenco.

Os atletas que estão em transição e ainda integrados ao departamento médico da equipe fazem atividades nesta segunda-feira (12). Entre os jogadores está o volante Rodrigo Lindoso, que iniciou o período com treinos com bola em Porangabuçu, depois de passar por procedimento cirúrgico.

O DM alvinegro conta com Kelvyn que trata edema na panturrilha direita, Jael, também com edema na panturrilha direita, e Matheus Peixoto, com entorse no tornozelo direito. Os atletas não foram para a partida contra o Santos. O meia Diego Rigonato já encerrou transição e será reintegrado aos treinos normais com o grupo.

TERCEIRA SEMANA DE LUCHO

Após somar quatro pontos diante de Flamengo e Santos, a terceira semana de atividades de Lucho González inicia de forma mais leve. Com assimilação do que foi passado nos primeiros treinos, as partidas da equipe agradaram o treinador argentino. Em coletiva pós-jogo contra o Alvinegro Praiano, Lucho rasgou elogios ao elenco do Ceará.

Lucho González treinador do Ceará "Os jogadores, mais uma vez, entenderam a mensagem, compreenderam o que a gente pediu e eu acho que isso ficou demonstrado. Puro e exclusivamente mérito dos meus jogadores, assim como tinham feito a mesma coisa no Maracanã", assegura o comandante argentino.

Legenda: Com empate e vitória no começo do trabalho, Lucho González agora pensa no São Paulo, pela 26ª rodada Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará ainda não divulgou a programação da semana de treinos até o confronto diante do São Paulo, pela 27ª rodada da Série A. As equipes se enfrentam às 16h, do próximo domingo (18), na Arena Castelão.

