Com retorno de trio, Fortaleza está escalado para enfrentar o São Paulo; veja formações

O Fortaleza está escalado para o confronto contra o São Paulo, neste domingo (28), às 16 horas no Morumbi, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Verdes Mares.

A formação do Leão tem novidades, com o retorno de três importantes jogadores: o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Zé Welison e o meia-atacanteTiago Galhardo. Todos retornando de suspensão.

De desfalques, o Fortaleza não terá o meia Lucas Crispim ainda em transição após desconforto na coxa, e o atacante Depietri, com estiramento na coxa direita.



Veja escalação do Fortaleza

Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenutto, Titi, Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Thiago Galhardo; Romarinho, Moisés e Robson. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Já o São Paulo, está escalado por Rogério Ceni com um time misto, já que o clube paulista prioriza a Sul-Americana, com confronto no meio de semana diante do Atlético/GO.

Veja escalação do São Paulo

Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Ferraresi, Pablo Maia, Galoppo, Igor Gomes e Wellington; Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

O Tricolor está escalado para enfrentar o Fortaleza!



⚽️ São Paulo x Fortaleza

🏟 Morumbi

⏰ 16h

🏆 @Brasileirao



📺 Globo e Premiere

🎙 SPFCtv#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bcxKMyrAgC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2022