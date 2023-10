Com retorno de Paulo Victor, Ceará embarca para enfrentar o Avaí pela Série B; veja detalhes

O lateral-esquerdo Paulo Victor, que não joga desde a 27ª rodada da Série B, voltou a ser relacionado no Ceará. Ele embarcou com a delegação alvinegra no início da noite desta sexta-feira (20) com destino à Florianópolis (SC), onde o Vovô enfrenta o Avaí.

No dia 6 de setembro, na vitória do Ceará por 3 a 1 sobre o Londrina, Paulo Victor sofreu uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A previsão de retorno era de 45 dias, período que se encerra neste sábado (21).

Além dele, também foi relacionado o zagueiro e capitão Luiz Otávio. O experiente jogador ficou de fora das duas últimas rodadas da Série B e deve retornar contra o Avaí para alcançar a marca de 300 jogos com a camisa do Ceará.

Desfalques

O goleiro Richard, que apresentou um quadro de virose ao longo da semana e ficou de fora dos treinamentos da última quarta-feira também foi relacionado e deve ser mais uma vez titular na equipe do treinador Vagner Mancini.

Por outro lado, o atacante Erick recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sampaio Corrêa e terá de cumprir suspensão automática contra o Avaí. Ele é o artilheiro do Vovô na Série B, com dez gols marcados até o momento.

Avaí e Ceará entram em campo neste domingo (22), às 18h de Brasília, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 33ª rodada da Série B. O Vovô é o 11º colocado, com 43 pontos, enquanto o Avaí está na 15ª colocação, com 35 pontos.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.