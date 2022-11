Com retorno de Mendoza, Ceará terá principais atacantes para jogo contra Avaí; veja opções

Recuperado de lesão na coxa, Stiven Mendoza é mais um reforço do Ceará para a decisão contra o Avaí, às 19h, na quarta-feira (9), no estádio da Ressacada. O atacante embarcou e se juntou restante do elenco em Santa Catarina. Com o retorno do artilheiro da equipe, Juca Antonello pode variar opções no ataque.

Referência no ataque alvinegro, o atacante colombiano marcou 20 gols ao longo da temporada, com 10 tentos apenas no Brasileirão. Mendoza desfalcou o Vozão em quatro partidas, desde sua lesão contra o Atlético-GO. Ele foi liberado pelo DM do clube e, caso tenha condições, o jogador deve ser titular contra o Leão.

A novidade no ataque alvinegro movimenta a lista das opções e variações que Juca Antonello pode colocar no setor, que anda em baixa. Outro que deve reforçar a equipe contra os catarinenses é o centroavante Cléber, que cumpriu suspensão diante do Corinthians.

VARIAÇÕES NO ATAQUE

A volta de Mendoza abre espaço para mudanças no setor ofensivo. Nos últimos dez jogos, a equipe balançou as redes adversárias em apenas quatro oportunidades. Além do atacante colombiano, o treinador do Vozão conta com Vina, Jô, Erick, Lima, Jhon Vásquez, Iury Castilho e Cléber.

O ponta-esquerda retorna e briga por espaço, principalmente, com Erick, Lima e Jhon Vásquez, que alternaram na vaga deixada por Stiven.

Ainda com Lucho González, Mendoza formou ataque, na última vez que entrou em campo, com Vina e Jô, contra o Atlético-GO, pela 33ª rodada. No jogo anterior, o camisa 10 formou o setor ofensivo com Lima e Jô.

Caso ainda não tenha condição de iniciar a partida contra o Avaí, Juca pode repetir o trio que jogou diante do Timão, quando Erick, Vina e Jô foram os responsáveis para colocar a bola na rede de Cássio.

