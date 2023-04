Com reservas, Botafogo vence Ypiranga e avança às oitavas da Copa do Brasil

Sem muita dificuldade e com o time reserva, o Botafogo confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga-RS por 2 a 0, nesta quinta-feira. No jogo de ida, em Erechim, o time carioca já havia vencido pelo mesmo placar.



O Botafogo aguarda agora o sorteio, a ser realizado pela CBF na próxima terça-feira, para conhecer o seu próximo adversário. O time carioca ainda embolsou uma premiação de R$ 3,3 milhões.



Com compromissos importantes no Campeonato Brasileiro (Flamengo) e na Copa Sul-Americana (LDU), o Botafogo foi para o jogo com um time recheado de reservas.

Os gols

Apesar disso, conseguiu abrir o placar com apenas quatro minutos. Gustavo Sauer tabelou com Luís Henrique e colocou a bola na área. Após bate e rebate, Matheus Nascimento mandou para o fundo das redes.



O Botafogo decretou o triunfo aos 42 minutos. Matías Segovia arrancou e deixou Janderson de frente para o gol. O atacante deslocou Caíque para dar números finais ao embate.