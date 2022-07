Com reforços já disponíveis, Ceará viaja para enfrentar o Juventude

O Ceará embarcou na manhã desta sexta-feira (22), para Caxias do Sul, local do confronto contra o Juventude, no próximo domingo (25), pela 19ª rodada da Série A de 2022. E a grande expectativa da torcida alvinegra é para estreia dos dois novos reforços: Jhon Vásquez e Diego Rigonato.

Já aptos fisicamente e regularizados no BID, os atletas estarão disponíveis para Marquinhos Santos escalar a equipe. Segundo a programação divulgada pelo Ceará, o elenco deve chegar à Serra Gaúcha no fim da tarde, por volta das 17h. Em Caxias, o grupo realizará treinamento apronto no estádio Centenário. A atividade acontecerá na tarde deste sábado (23). Entre as novidades, está também o retorno do atacante Cléber, que viajou com a equipe. O centroavante cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e agora volta ao elenco do Vovô.

"Eu vim com a grande expectativa de se juntar ao grupo e estou com muito expectativa para o campeonato começar para mim", destacou o colombiano Jhon Vásquez, quando foi apresentado no Ceará.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 11ª posição, com 24 pontos. O time gaúcho é o lanterna, com 13.

Transmissão

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Juventude x Ceará neste domingo (25). O confronto é válido pela 19ª rodada da Série A de 2022 e ocorre no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias/RS, a partir das 16h.

No Diário do Nordeste, o torcedor acompanha o confronto em tempo real. Com uma hora de antecedência, o veículo vai apresentar bastidores, as escalações e as movimentações do palco da partida.

