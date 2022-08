Com queda do Ferroviário, futebol cearense tem novo rebaixamento após 7 anos

Após sete anos, o futebol cearense viveu uma tarde amarga de rebaixamento. Com a queda do Ferroviário é para Série D, o futebol local interrompeu uma sequência de acessos nas divisões dos campeonatos nacionais. O Tubarão da Barra foi rebaixado da Série C com uma rodada de antecedência após derrota para o Volta Redonda, neste domingo (7). O ano de 2022 foi o que mais somou acesso das equipes cearenses. O estado somou oito representantes em várias divisões da competição.

Um rebaixamento em Brasileiro não ocorria no futebol cearense desde 2015, após o Icasa ser eliminado da Série C pelo Águia de Marabá. Desde então, as equipes locais ascenderam de divisão no torneio nacional em várias divisões.

O Tubarão da Barra se manteve na Terceirona desde 2018, após título da Série D, até este ano. Acabou rebaixado novamente para a quarta divisão após derrota para o Volta Redonda. vice-lanterna. Na próxima rodada, o Ferroviário ainda tem o Ypiranga-RS, no sábado (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas., apenas para cumprir tabela.

Histórico de sucessos

Em 2017, o Ceará conquistou o terceiro acesso para a Série A. A equipe competiu em 2018 e se mantém na elite do futebol há quatro anos.

No mesmo ano, também em 2017, o Fortaleza saiu da série C para disputar a Segundona. Foi campeão em 2018 da Série B, garantiu vaga na Série A e permanece na elite.

Além de Vovô e Leão na primeira divisão, juntaram-se Ferroviário, Floresta e Atlético-CE na Série C. Os dois últimos ainda lutam para escapar do rebaixamento. Na Série D, Icasa, Crato e Pacajus disputaram a competição. Os times do Cariri foram eliminados logo na primeira fase, já o Pacajus fez campanha histórica e chegou às oitavas do torneio. Agora, os três clubes estão sem divisão.

