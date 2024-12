Com quais jogadores do elenco o Fortaleza já renovou contrato? Veja renovações

O Fortaleza anunciou na última terça-feira (10) a renovação de contrato do volante Matheus Rossetto, seguindo a estratégia de manter no elenco os jogadores que têm o aval de Juan Pablo Vojvoda e dar preferência a renovações do que a novas contratações.

Rossetto foi o sétimo jogador do Fortaleza a renovar o seu contrato com o Tricolor do Pici ao longo da temporada 2024. O jogador, que tem ganhado espaço no time titular de Vojvoda, assinou novo vínculo válido até o fim de 2027.

JOGADORES QUE O FORTALEZA RENOVOU EM 2024

Lucas Sasha - 2025

Pedro Augusto - 2026

Bruno Pacheco - 2026

Rossetto - 2027

Lucero - 2027

João Ricardo - 2027

Breno Lopes - 2028

Legenda: O meio-campista tinha contrato com o Leão até o fim de 2026 Foto: Divulgação/Fortalezaec

Neste momento, dois jogadores do Fortaleza estão com o contrato no fim e ainda não renovaram com o Leão: o zagueiro Kuscevic, emprestado pelo Coritiba, e o zagueiro Titi. Os contratos de ambos terminam no fim de 2024 e não foram renovados até o momento.