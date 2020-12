Com proximidade do Z-4, pressão em Chamusca cresce no Fortaleza

Uma derrota em um Clássico-Rei geralmente é sinônimo de pressão, de um clima mais pesado, de reuniões para reavaliar um trabalho. E no Fortaleza, após derrota contundente de 2 a 0 para o Ceará, no último domingo (20), pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro, o dia foi exatamente assim. A pressão sob o técnico Marcelo Chamusca aumentou, o clamor da torcida para o clube demiti-lo foi grande, mas a diretoria optou pela manutenção no cargo.

Uma reunião entre a comissão técnica e o departamento de futebol, na tarde de ontem, selou decisão para sequência do trabalho na Série A, que vem acompanhado de números abaixo do planejado.

Em sete partidas sob o comando de Chamusca, o Fortaleza tem um aproveitamento de 28,5%, com apenas uma vitória (Botafogo, fora de casa), três empates (Vasco fora, Corinthians e Goiás, ambos em casa) e três derrotas (São Paulo em casa, Bragantino fora e Ceará com mando de campo), aproximando perigosamente o clube da zona de rebaixamento. Com 30 pontos e em 14º lugar, o Fortaleza está a apenas dois de distância do Vasco, time que abre o Z-4.

Contas

Restando 12 rodadas para o fim da Série A do Brasileiro, a equipe tricolor precisa de mais 15 pontos para chegar aos 45 “mágicos” que garantiriam a permanência. São 36 pontos em disputa, e conquistar 15 representa 41,6% de aproveitamento, bem acima do percentual atual sob comando de Chamusca.

O treinador admitiu que o aproveitamento não é bom e que ele precisa buscar o rendimento dos jogadores o mais rápido possível.

“Concordo que o percentual de aproveitamento é baixo. No futebol não existem essas questões de você apenas analisar a performance, precisa analisar também os resultados. É nisso que a gente vem pecando. Eu estou muito insatisfeito com esse percentual baixo, tenho procurado dar o meu máximo para que a gente possa melhorar. Mas eu só tenho uma forma de tentar melhorar para o próximo jogo: recuperar os jogadores, trabalhar a parte emocional, porque é um momento difícil”, analisou o técnico em entrevista após o Clássico-Rei.

E o próximo compromisso leonino é dos mais difíceis. Será diante do Flamengo, no próximo sábado, 26, às 19 horas, no Castelão, pela 27ª rodada, no reencontro com Rogério Ceni, que comanda o time carioca. A partida deve ter peso sobre o futuro do treinador do Tricolor de Aço.

Embora seja um momento difícil, Chamusca acredita no trabalho. “A gente tem uma série de jogos pela frente, não pode fazer terra arrasada, deixar de confiar nos jogadores, achar que está tudo errado e sair mudando tudo. Não é o momento de fazer isso. É tomar as decisões com calma, analisar com tranquilidade e retomar para o próximo jogo”, completou.