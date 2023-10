Com promoções para o sócio torcedor, Fortaleza inicia check-in para próximo jogo da Série A; veja

O Fortaleza disponibilizou os check-ins para a partida contra a equipe do Botafogo, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O clube lançou uma promoção para o sócio torcedor, onde o mesmo pode levar um acompanhante para o setor Superior Sul, pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O duelo acontece nesta terça-feira (24), às 19h, na Arena Castelão.

O check-in pode ser feito no site sociofortaleza.com.br. Os ingressos estarão à venda a partir deste sábado (21), às 9h, no Leão Tickets e lojas físicas do clube.

CHECK-IN: HORÁRIOS DE CADA PLANO

10h: Conselheiro e Proprietário

12h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

18h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Bossa Nova: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Os planos “Leão da Galera” e “Recarga” têm 70% de desconto no ingresso.

ENTRADA DE CRIANÇAS

Crianças de até 11 anos de idade não pagam, sendo sócios ou não. Apenas é necessário portar o “Cartão de Gratuidade Clube da Garotada”, onde os pais ou responsáveis podem adquirir através de cadastro feito na loja do Pici ou na loja “Conceito”, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza.

No dia do jogo, o responsável com seu check-in feito ou com seu ingresso em mãos deve procurar um dos dois pontos de apoio do clube, localizados na esplanada da Arena Castelão, ou o ponto de apoio na bilheteria no setor Premium para a retirada de uma pulseira destinada ao mesmo setor.