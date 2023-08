Com promoções, Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo diante do Princesa do Solimões; veja

As vendas ocorrem de forma online no site efolia.com.br ou na sede do Ferroviário, localizada na Rua Dona Filó, 650 - Barra do Ceará, em horário comercial. Crianças de até 12 anos não pagam. Vale lembrar que os alimentos devem ser entregues nas catracas na hora da entrada no estádio. As doações serão destinadas ao Projeto Mesa Brasil do SESC.

Adesão ao sócio até o dia 04/08 com 50% de desconto.

O torcedor que aderir ao seu plano de sócio até esta sexta-feira (04) garante 50% de desconto por um ano no valor do plano, tendo acesso a todos os jogos do Ferroviário como mandante. Além disso, quem fizer o sócio neste período já ganha um ingresso extra para levar um acompanhante no jogo deste sábado (05) contra o Princesa do Solimões/AM.