Com problema cardíaco, Lucas Leiva é afastado dos treinos do Grêmio

O volante Lucas Leiva, do Grêmio, foi afastado dos treinamentos da equipe gaúcha após apresentar alterações no seu ritmo cardíaco. O afastamento do jogador foi confirmado pelo próprio Grêmio, através de um comunicado oficial publicado nesta terça-feira (13). Lucas tem 35 anos e retornou ao Grêmio para a disputa da temporada de 2022.

“O Departamento Médico do Grêmio comunica que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco sendo, por consequência, afastado de atividades físicas até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro”, explicou o clube no comunicado.

De acordo com informações publicadas pelo GE, o volante ainda não tinha ido ao gramado neste início de pré-temporada do Grêmio, realizando apenas trabalhos internos. Na temporada de 2022, Lucas Leiva disputou 18 partidas com a camisa do Grêmio, marcando três gols. Ao todo, considerando as partidas por Grêmio e Lazio, foram 40 jogos em 2022.

QUEM É LUCAS LEIVA?

Revelado pelo Grêmio, Lucas Pezzini Leiva iniciou sua carreira como jogador profissional em 2005. Poucos anos depois, em 2007, ele foi negociado com o futebol inglês, passando a vestir a camisa do Liverpool. Após dez temporadas em Anfield, ele partiu para a Itália, passando a defender a Lazio. Foram cerca de cinco temporadas no clube italiano.