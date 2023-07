Com presença de Marinho nas arquibancadas, Floresta só empata com o Remo pela Série C

Na noite deste domingo (02), o Floresta recebeu o Remo/PA, no Estádio Presidente Vargas, pela 11ª rodada da Série C, e ficou apenas no empate por 0 a 0. O resultado não foi interessante para o Verdão da Vila Manoel Sátiro, já que a equipe permanece na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 11 pontos em 11 jogos.

Porém, no jogo que marcou a estreia do treinador Sérgio Soares, a equipe também viu o lance mais perigoso da partida ser do adversário. Aos 10 minutos do segundo tempo, o meio-campista Marcelo se enrolou com a bola e não conseguiu colocá-la pro fundo das redes em uma excelente condição. O lance rapidamente virou meme nas redes sociais.

o problema é que o Remo respeita demais a natureza pic.twitter.com/ZTUZ06rQBB — Remo Mil Grau (@Remomilgrau) July 3, 2023

PRESENÇA ILUSTRE

O jogo contou com uma presença ilustre nas arquibancadas. O atacante Marinho, novo reforço do Fortaleza para a sequência da temporada, esteve presente no PV para acompanhar o duelo entre as duas equipes e não passou despercebido com todo o seu estilo.

Fds, encontrei o Marinho no jogo do Floresta pic.twitter.com/fNHdiW9aOy — PH (@phcviana) July 2, 2023

PRÓXIMO JOGO

O próximo duelo do Floresta na Série C será diante do Pouso Alegre-MG no próximo domingo (09), às 16h30, no Estádio Manduzão, no interior de Minas Gerais.