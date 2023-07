Com preços a partir de R$ 10, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP

O check-in para o jogo entre Ceará e Botafogo-SP foi liberado para sócios torcedores nesta segunda-feira (3), assim como a venda de ingressos para os demais torcedores. Os times se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

CHECK-IN

Os sócios torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida desta sexta-feira, válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Para realizar o check-in, o sócio torcedor precisa acessar o site sociovozao.com.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também já podem ser adquiridos pelos torcedores, através do site vozaotickets.com, nas lojas oficiais do clube e nas bilheterias da Arena Castelão (neste caso, no dia do jogo, de 16h30 às 22h30).

Superior Norte : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Inferior Norte : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Superior Central : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Inferior Central : R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Inferior Sul : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Setor Premium: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira)

O Ceará ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão, com 21 pontos conquistados em 15 rodadas. Já o Botafogo-SP está na oitava colocação, somando 24 pontos em 15 rodadas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.