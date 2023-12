Com possível renovação encaminhada, Luiz Otávio atinge liderança de números pelo Ceará; veja

O zagueiro Luiz Otávio está no Ceará há sete temporadas e se caracteriza por ser o jogador mais longevo do clube Alvinegro, vestindo a camisa desde 2017. Nessa temporada, o atleta atingiu feitos interessantes com o clube no Brasileirão. O zagueiro foi líder em interceptações do time e o primeiro no mesmo quesito em toda a competição, com uma média de duas por jogo, segundo o Sofascore.

Segundo o Footstats, Luiz Otávio teve 10 interceptações em 23 jogos que participou, além de ser o líder em passes certos, com 931 em 23 jogos, e rebatidas de bola, sendo 261 no somatório de jogos que atuou. O jogador ainda é o primeiro da equipe alvinegra no quesito cortes por jogo, com uma média de 4.6, e tem ainda 92% de aproveitamento em seus passes, além de ganhar 72% das bolas aéreas que disputou.

Pelo Ceará, Luiz Otávio atuou em 305 jogos, marcou 12 gols e deu quatro assistências. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou que o clube já iniciou conversas com o zagueiro para a renovação de contrato, segundo ele, Luiz Otávio "é um jogador que tem o DNA do Ceará".