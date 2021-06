Com polêmica de arbitragem, Ceará perde para o Bahia de virada pelo Brasileirão

O momento do Ceará segue complicado. Após semana turbulenta, o Alvinegro tinha a possibilidade de garantir mais tranquilidade contra o Bahia, nesta quinta-feira (17), mas o duelo na Arena Castelão não terminou como os alvinegros esperavam. O time cearense acabou perdendo o jogo por 2 a 1, de virada, e chegou ao 3º jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vovô segue com quatro pontos, enquanto o adversário baiano chega a sete. A sequência agora será complicada, já que o Alvinegro enfrentará Internacional (F), Atlético-MG (C), São Paulo (C) e Bragantino (F). O próximo desafio, contra o Colorado, é já neste domingo (20), às 16 horas, no Beira Rio.

A expectativa chegou até a ser positiva, já que o Ceará saiu na frente, mas acabou tomando a virada e amargou o resultado negativo.

A partida gerou muita reclamação dos alvinegros por polêmica de arbitragem envolvendo o carioca Marcelo de Lima Henrique, juiz do jogo.

PRIMEIRO TEMPO

Legenda: Saulo abriu o placar para o Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O jogo começou bem disputado e com chances dos dois lados. O Ceará criou boas oportunidades, com Mendoza, Lima e Saulo Mineiro. O trio se movimentava bastante, e foi o aniversariante do dia que abriu o placar. Aos 15 minutos de jogo, em grande arrancada de força e explosão, Saulo ganhou na velocidade de Luiz Otávio e tocou na saída de Matheus Teixeira, sem chances.

Com a vantagem no placar, o Ceará passou a controlar mais o jogo e o Bahia tinha dificuldades de ameaçar o gol de Vinícius Machado. Acontece que um lance infantil mudou o rumo da partida. Aos 28 minutos, após cobrança de falta na área, Gabriel Dias puxou Luiz Otávio. Após revisão no VAR, Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti, que Gilberto cobrou e fez.

O Bahia cresceu no jogo e não demorou para virar. Logo depois, aos 34 minutos, nova jogada pela direita, Gabriel Dias falhou e Matheus Bahia cruzou na medida para Gilberto, novamente ele, deixar o time visitante na frente no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Legenda: Vina entrou no segundo tempo, mas pouco fez Foto: Thiago Gadelha/SVM

O panorama da segunda etapa foi de maior posse de bola do Ceará, mas longe de conseguir criar chances reais de gol. O volume não foi convertido em oportunidades claras e o Bahia conseguiu marcar muito bem. Peças importantes foram neutralizadas e o setor de articulação não funcionou.

As substituições de Guto Ferreira não surtiram efeito e o Ceará continuou com a mesma dinâmica de jogo.

ARBITRAGEM POLÊMICA

Legenda: Marcelo de Lima Henrique e decisões tomadas pelo VAR geraram reclamações do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

A maior reclamação dos alvinegros é com a arbitragem. Aos 19 do segundo tempo, um lance envolvendo Jorginho e Daniel foi visto pelo árbitro como pênalti para o Vovô. Na sequência da jogada, Gabriel Dias marcou um golaço para o Vovô, mas Marcelo de Lima Henrique já havia paralisado o jogo.

Após revisão no VAR, o árbitro viu que não houve pênalti e desmarcou a penalidade, acusando simulação de Jorginho. Consequentemente, o gol também não foi validado e os jogadores do Ceará ficaram na bronca com a arbitragem.