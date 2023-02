Com placar elástico, Flamengo vence Fortaleza BC no NBB

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Flamengo na noite desta terça-feira (31), no Centro de Formação Olímpica (CFO). Com 99 a 64, a equipe caraioca fez a sua segunda maior pontuação no torneio. A primeira foi diante do Rio Claro, quando marcou 110 pontos.

Os visitantes dominaram a partida desde o início. Com placara de 21 a 14, o Rubro-Negro venceu o primeiro quarto. O ritmo se repetiu no 2º, com placar de 15 a 22. No 3º, nova vantagem: 30 a 15. Por fim, selou em 26 a 20.

O próximo jogo do Carcalaion será no dia 4 de fevereiro, às 15 horas, diante do São Paulo Basquete, fora de casa.

CAMISA 33

Em homenagem ao pivô Felipe Ribeiro, o Fortaleza BC aposentou a camisa 33. O ex-jogador defendeu o clube por 10 anos e viu o projeto se consolidar na capital cearense. Em quadra, tornou-se o maior pontuador da história do clube.

O jogador mineiro veio para Fortaleza em 2012, ficou por duas temporadas e depois resolveu defender o Pinheiros, em São Paulo. Por lá, ficou apenas um ano e retornou ao Carcalaion, onde permaneceu até 2022 e saiu para jogar no basquete italiano. Felipe anunciou a aposentadoria das quadras aos 43 anos.

Legenda: Felipe Ribeiro foi homenageado pelo Fortaleza BC. Foto: Karim Georges/Fortaleza EC

