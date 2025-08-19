Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para a Bahia com 21 jogadores
Atacante volata a lista de relacionados e Gabriel Lacerda é opção pela primeira vez
O Ceará viaja para Salvador na tarde desta terça-feira (19) com 21 jogadores relacionados. Léo Condé volta a contar com Pedro Henrique para enfrentar o Bahia no jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste.
O camisa 7 do Vovô ficou de fora da partida anterior, contra o Red Bull Bragantino, pela Série A do Brasileiro, devido a uma virose, segundo informou o clube. Recuperado, está entre as opções do treinador, que terá que decidir se o reconduz ao time titular ou mantém Aylon, que marcou o gol da vitória no duelo passado.
Quem também está entre os relacionados é o zagueiro Gabriel Lacerda. É a primeira vez que o defensor aparece na relação do Vovô em 2025 (ele retornou ao clube em julho).
As ausências do lateral esquerdo Matheus Bahia e do zagueiro Marcos Victor já eram esperadas, pois ambos pertencem ao Bahia, mas o primeiro também está no departamento médico, assim como Fernandinho e Fernando Miguel.
O Ceará fez o treino de apronto na manhã desta terça, em Porangabuçu, e amanhã encara o Esquadrão na Arena Fonte Nova, às 21h30. Não há vantagem para nenhuma das equipes e em caso de empate a decisão de quem avança para a final será nos pênaltis.
Confira a lista de relacionados do Ceará:
Goleiros: Bruno Ferreira, Richard
Laterais: Fabiano Souza, Rafael Ramos, Nicolas
Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Éder ,Gabriel Lacerda
Volantes: Richardson, Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Lima, Lourenço
Meias: Lucas Mugni, Matheus Araújo
Atacantes: Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Aylon, Guilherme