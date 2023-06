Com passagem pelo Ceará, atacante Léo Gamalho é diagnosticado com câncer de pele

O Esporte Clube Vitória divulgou, nesta sexta-feira (09), que o atacante Léo Gamalho, ex-Ceará, foi diagnosticado com câncer de pele após realizar, há cerca de 30 dias, um procedimento, no qual foi constatado o melanoma maligno.

COMUNICADO OFICIAL!



Ainda segundo o comunicado do clube baiano, Gamalho passou por outra intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (09), no qual foram retiradas as margens do melanoma, visando diminuir a propagação da enfermidade. De acordo com os médicos, a operação foi um sucesso.

Legenda: A última partida de Léo Gamalho foi no dia 24 de maio, no triunfo do Vitória sobre o CRB por 1 a 0. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O jogador de 37 anos está afastado do elenco rubro-negro e deverá seguir assim até a próxima segunda-feira (12), desfalcando o Leão no próximo compromisso, domingo (11), diante do Criciúma. A última partida de Gamalho foi no dia 24 de maio, quando ele atuou por 74 minutos no triunfo do Vitória sobre o CRB por 1 a 0.

PASSAGEM PELO CEARÁ

Legenda: Léo Gamalho defendeu o Ceará na Série B de 2013. Foto: Kid Júnior / SVM

Léo Gamalho chegou ao Ceará em julho de 2013, após se destacar no início do ano disputando a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B pelo ASA/AL, tendo inclusive marcado cinco gols em cinco partidas contra o próprio Alvinegro de Porangabuçu. Pelo Ceará, foram apenas seis gols marcados em 25 jogos durante a Série B de 2013. O atleta ainda atuou improvisado como goleiro em uma partida diante do Avaí/SC, pela 35ª rodada da competição, após o goleiro Fernando Henrique ter sido expulso.