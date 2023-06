Atacante do Flamengo, cearense David Viana é campeão da Copa Rio Sub-17

O cearense David Viana comemorou mais um título na base do Flamengo. O atacante de 16 anos, titular na equipe, conquistou o sétimo título da Copa Rio Sub-17. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1 a 0, na Gávea. O jogador, natural de Iguatu, celebrou a conquista em postagem numa rede social.

Os Garotos do Ninho precisavam apenas do empate para garantir o título, pois no jogo de ida fez 3 a 2 no time das Laranjeiras. A equipe, no entanto, venceu a partida por 1 a 0, com gol de Fabrício Lentz no segundo tempo. O duelo ocorreu no último sábado (24).

Ao todo, o time comandado por Léo Ramos fez uma campanha com 11 vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, a equipe se prepara com foco na estreia do Brasileirão da categoria, contra o Cuiabá. O torneio terá início em julho.

Esse foi o sétimo título do Flamengo nesta categoria da competição. Assim, o time carioca chegou ao 13º título do futebol de base em 2023.

VEJA A COMEMORAÇÃO:

VEJA O GOL DO TÍTULO: