Com o fim do 1º turno da Série A, distância para o Fortaleza sair do Z-4 aumenta para 6 pontos

A 19ª rodada da Série A foi encerrada na noite desta segunda-feira (25), com a vitória do Coritiba sobre o Cuiabá por 1 a 0, encerrando oficialmente o 1º turno da Série A. E com o resultado, a distância para o Fortaleza sair do Z-4 aumentou para 6 pontos.

Com 15 pontos em 20º lugar, o Leão viu a configuração de tabela mudar após o resultado no Couto Pereira, com o Coritiba saindo do Z4, colocando o Cuiabá lá com 20 pontos, e deixando o Avaí como primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. Assim, o time catarinense é o novo alvo do tricolor na luta pela permanência na Série A.

Legenda: Com a vitória do Coritiba na noite desta segunda-feira, a tabela de classificação da Série A mudou e a distância para o Fortaleza deixar o Z4 aumentou Foto: Reprodução / Diário do Nordeste

Confira a Classificação completa da Série A ao fim da 19ª rodada

Tropeço

Ao entrar em campo pela 19ª rodada, o Fortaleza planejava diminuir a distância para sair do Z4 da Série A, que era de 5 pontos, mas ao empatar com o Santos em 0 a 0 no Castelão, corria o risco de vê-la aumentar, como aconteceu.

Legenda: O Fortaleza empatou com o Santos no Castelão e não reduziu a diferença para sair do Z4 da Série A Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Estreia no Returno

Agora, o Tricolor de Aço começa o returno precisando reduzir a diferença. Na estreia do 2º turno, o Leão terá o confronto direto contra o Cuiabá, no domingo (31), na Arena Pantanal, às 18h.

Mas antes disso, o Leão entra em campo pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, na quinta-feira, às 20h30, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final.

