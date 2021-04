Com o fim da 7ª rodada, Ceará está matematicamente classificado para 2ª Fase do Nordestão

O Ceará está matematicamente classificado para a 2ª Fase da Copa do Nordeste. O Vovô garantiu vaga após o complemento da 7ª rodada, com o empate de hoje do Confiança em 0 a 0 diante do Botafogo/PB.

A classificação alvinegra foi encaminhada com a goleada categórica diante do Sport por 4 a 0 no sábado na Ilha do Retiro, e consolidade após a derrota do Treze/PB para o Vitória no domingo por 3 a 1, e hoje o empate do Confiança em 0 a 0 no Almeidão contra o Belo.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

O resultado deixou o Vovô na liderança com 13 pontos, e não pode mais ser ultrapassado por nenhum time fora do G-4, já que o 5º colocado, o Treze, e o 6ºcolocado, o Confiança, terminaram a rodada com 8 e só podem chegar a 11 pontos na última rodada.

Liderança

Com a classificação garantida, o objetivo do Alvinegro agora é garantir a 1º colocação diante do Salgueiro, às 16 horas no Castelão na última rodada da 1ª Fase e jogar a 2ª Fase em casa em jogo único.

Com 13 pontos, o Vovô será líder se vencer o time pernambucano. Se empatar, o CRB não pode vencer o Altos em Maceió. Se o Vozão perder, o CRB e Bahia não podem vencer.

Se o Ceará foi líder do Grupo A, enfrentará o 4º colocado do mesmo grupo (hoje o Sampaio Corrêa). Se for o 2º colocado. encara o 3º.