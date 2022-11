Com o fim da 1ª Fase, veja todos os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira (2), foram conhecidos todos os 16 classificados para as Oitavas de Final da Liga dos Campeões da Europa. Com a definição dos últimos 4 grupos, foram conhecidos os primeiros e segundos colocados das chaves.

Serão 8 primeiros colocados no Pote 1 e 8 segundos colocados no Pote 2. Equipes como Bayern, Chelsea, Real Madrid e Manchester City estão no Pote 1, e pode enfrentar outros pesos pesados como Liverpool, Inter de Milão e PSG, que ficaram no Pote 2 por terem sido segundos colocados de seus grupos.

O sorteio das Oitavas está previsto para próxima segunda-feira (7). Os jogos de ida estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de fevereiro de 2023, enquanto os de volta devem acontecer entre as semanas dos dias 7 e 14 de março.

Pote 1 (Primeiros colocados)

Napoli-ITA

Porto-POR

Bayern-ALE

Tottenham-ING

Chelsea-ING

Real Madrid-ESP

Manchester City-ING

Benfica-POR

Pote 2 (Segundos colocados)

Liverpool-ING

Club Brugge-BEL

Inter de Milão-ITA

Eintracht Frankfurt-ALE

Milan-ITA

RB Leipzig-ALE

Borussia Dortmund-ALE

PSG-FRA