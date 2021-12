Com o Ceará, veja todos os clubes já garantidos na Copa Sul-Americana 2022

Com o fim da Série A do Brasileiro, os classificados para a Copa Sul-Americana de 2022 estão quase todos definidos: 37 dos 44 clubes já garantiram presença. Os representantes do Brasil serão Ceará, Atlético-GO, Santos, Internacional, São Paulo e Cuiabá, mas alguns países ainda faltam definir participantes, com Argentina (duas vagas), Colômbia (três vagas) e Bolívia (duas vagas).

Os seis times brasileiros e as seis equipes argentinas entram direto na fase de grupos, prevista para começar no dia 6 de abril. A fase prévia é formada por 32 clubes, quatro de cada um dos seguintes países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Daí saem 16 classificados para os grupos.

Fase de Grupos

As 12 equipes de Brasil e Argentina e as 16 classificadas da fase prévia se juntam a quatro times eliminados da terceira fase prévia da Libertadores e formam os 32 times que integrarão os oito grupos da Copa Sul-Americana.

Legenda: O Ceará jogará a 3ª Copa Sul-Americana de sua história e a 2ª consecutiva após o 11º lugar no Brasileirão Foto: KID JUNIOR

Portanto, o Vozão, vai direto para a fase de grupos da Sula, e a jogará pela 2ª vez seguida. Este ano, o Ceará integrou o Grupo C, com Arsenal (ARG), Bolívar e Jorge Wilstermann, terminando na vice-liderança com 9 pontos, atrás apenas do time argentino, que fez 11 se se classificou para a 2ª Fase como líder.

A decisão da competição está marcada para o dia 1º de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

CONFIRA OS CLUBES JÁ GARANTIDOS NA SUL-AMERICANA DE 2022

ARGENTINA

Banfield, Defensa y Justicia, Lanús e Independiente

BOLÍVIA

Jorge Wilstermann e Guabirá

BRASIL

Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá

CHILE

Unión La Calera, Unión Española, Deportes Antofagasta, Ñublense

COLÔMBIA

Independiente Medellín

EQUADOR

9 de Octubre, LDU, Mushuc Runa e Delfín

PARAGUAI

Nacional-PAR, Guaireña, Sol de América, General Caballero

PERU

Melgar, Cienciano, Sport Boys, Ayacucho

URUGUAI

Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Liverpool-URU e River Plate-URU

VENEZUELA

Deportivo La Guaira, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, Hermanos Colmenárez