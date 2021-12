Com novo contrato, Luiz Otávio passa a ter 100% dos direitos ligados ao Ceará; entenda

Ídolo da torcida, o zagueiro Luiz Otávio renovou recentemente contrato com o Ceará até o fim de 2023. O novo vínculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira (15) e agora o defensor possui 100% dos direitos ligados ao Alvinegro.

É que até este último contrato, Luiz Otávio tinha ainda parte dos direitos vinculados ao Angra dos Reis-RJ. O Alvinegro já havia desembolsado uma quantia anteriormente para comprar parte dos direitos do jogador, mas ainda havia parte com o time carioca. O zagueiro só se desvinculou completamente do Angra agora, ao fim de 2021.

Com isso, pela primeira vez, o contrato é direto e em definitivo com o Ceará, que passa a ser o detentor de 100% dos direitos econômicos e também federativos do jogador.

O defensor de 33 anos chegou ao clube na temporada 2017 e desde então se consolidou como ídolo do clube. O capitão alvinegro venceu o título estadual nas temporadas 2017 e 2018, além do acesso para a Primeira Divisão. O defensor também foi peça importante nas campanhas de permanência do clube na Série A.

Como capitão, Luiz Otávio foi campeão da Copa do Nordeste 2020 e chegou a terceira participação em competições internacionais, na disputa da Copa Sul-Americana em 2021.

Ao longo destes anos, Luiz Otávio fez 227 jogos com a camisa alvinegra e marcou 9 gols.