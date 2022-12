Com novidades, Fortaleza se reapresenta visando a temporada 2023

O Fortaleza se reapresentou no Pici nesta segunda-feira (26), iniciando os trabalhos para 2023. O elenco fez atividades no início da tarde e contou com novidades na reapresentação.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o meia Yago Pikachu e o o lateral-direito Dudu foram as novidades no treinamento. O lateral-direito já foi liberado pelo Atlético/GO e contrato deve ser assinado nos próximos dias.

Legenda: Bruno Pacheco foi uma das novidades na reapresentação do Leão Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Os jogadores tiveram a primeira conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda e com a Comissão Técnica, em seguida fizeram treinos físicos e técnicos. Durante toda a semana, o elenco realizará exames médicos e treinos seguindo o protocolo de pré-temporada.

Eles estão de volta pra casa! 🏡



Pra cima, rapaziada! 🦁👊#FortalezaEC pic.twitter.com/jCShkQGvWw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 26, 2022

Competições

Para 2023, o Leão terá pela frente Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia do Leão na temporada será no Campeonato Cearense, no dia 14 de janeiro, às 16h, contra o Iguatu, no PV.