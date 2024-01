Com novidades, Ceará se reapresenta para a temporada nesta terça-feira

O Ceará se reapresenta oficialmente nesta terça-feira (2), visando a temporada de 2024. O elenco alvinegro iniciará os trabalhos, de forma presencial, no CT de Porangabuçu, já que desde o dia 26 de dezembro, os atletas fizeram treinamentos remotos.

Foram cinco dias de treinamentos remotos, com os atletas realizando trabalhos físicos e aeróbicos.

O preparador físico do Ceará, Lucas Vinícius avaliou os benefícios de iniciar os trabalhos de forma remota antes dos treinamentos presenciais.

“Existem dois motivos bem plausíveis para o início desta pré-temporada de forma remota. Um deles é que existem atletas que vêm da Série A e, por lei, precisam de 30 dias de intervalo até a apresentação. E o outro motivo é a questão física desse grupo. Existem estudos que informam que atletas que chegam para os trabalhos no clube com cerca de 40% da sua capacidade física, precisam de cerca de duas semanas para estar no seu ápice, enquanto outros atletas, que iniciam os trabalhos praticamente zerados em relação ao ritmo de treinamentos levam, aproximadamente, quatro semanas para atingir isso. Nós já tivemos duas experiências bem positivas e decidimos seguir isso mais uma vez”, explicou.

Nesta terça-feira, o elenco iniciará os trabalhos com o técnico Vágner Mancini e sua comissão técnica.

Seis caras novas

Na reapresentação, 'caras novas' devem estar presentes, como seis reforços: o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, os meias Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde, além do atacante Aylon.

De renovações, apenas o zagueiro Luiz Otávio negociou novo contrato para a próxima temporada e continua. No mais, foram 17 saídas, mas apenas duas delas após propostas de outros clubes como Erick, que foi para o São Paulo, e Jean Carlos, que foi para o Juventude. Os demais, o Vovô não teve interesse na permanência.

Estreia

A estreia do Alvinegro na próxima temporada está marcada para o dia 21 do janeiro. O Vozão enfrenta a equipe do Maracanã, no Estádio Presidente Vargas, na largada do Campeonato Cearense. Assim, serão 20 dias de treinamentos até a estreia na temporada.

Em 2024, além do campeonato estadual, o Ceará tem pela frente a luta pelo Tetracampeonato na Copa do Nordeste, a disputa da Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro Série B.

Elenco do Ceará para 2024

Goleiros: Bruno Ferreira, Fernando Miguel, Richard

Zagueiros: David Ricardo, Jonathan, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio

Laterais: Raí Ramos, Paulo Victor

Volantes: Richardson

Meias: Guilherme Castilho, Léo Rafael, Lourenço, Jorge Recalde e Lucas Mugni

Atacantes: Aylon, Caio Rafael, Barletta, Daniel, Erick Pulga, Janderson, Pedrinho e Saulo Mineiro.