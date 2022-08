Com Nadal, US Open organiza jogos amistosos para arrecadar dinheiro e ajudar a Ucrânia

O US Open convocou um time de peso para jogos beneficentes dias antes do início da competição, em Nova Iorque. Antes de disputar o quarto e último grand slam do ano, Rafael Nadal e outros grandes tenistas vão participar da ação que visa levantar recursos para ajudar a Ucrânia.

A partidas serão disputadas no próprio complexo do US Open no dia 24 deste mês, cinco dias antes do início da chave principal. O dia escolhido é simbólico, por coincidir com a comemoração da Independência da Ucrânia, invadida pela Rússia no fim de fevereiro deste ano, 30 anos após o país obter a separação do estado russo.

O evento será liderado por Nadal, que vem de lesão e decidiu não competir no Masters 1000 de Montreal, nesta semana - mas deve jogar em Cincinnati. Jovens como os americanos Taylor Fritz, Coco Gauff e Jessica Pegula, o espanhol Carlos Alcaraz, a canadense Leylah Fernandez estarão em quadra na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo.

A lenda John McEnroe também jogará partidas, na companhia da polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, do canadense Felix Auger-Aliassime, do italiano Matteo Berrettini e da belarussa Victoria Azarenka, que não pôde disputar o Torneio de Wimbledon pelo veto dos ingleses aos atletas da Rússia e Belarus Curiosamente, o país de Azarenka é um dos poucos aliados da Rússia na invasão à Ucrânia.

Os ingressos variam de US$ 25 a US$ 50 (de R$ 127 a R$ 255) e os valores arrecadados serão repassados integralmente, de acordo com o US Open, a GlobalGiving. A entidade internacional sem fins lucrativos foi escolhida pelo movimento Tennis Plays for Peace para fazer a intermediação entre os doadores e os ucranianos.