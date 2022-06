Com mudanças na defesa, Marquinhos Santos escala Ceará contra Atlético-MG; veja escalação

O técnico Marquinhos Santos escalou o Ceará para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (15) com mudanças no sistema defensivo por necessidade. Sem o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco à disposição, o treinador escalou Vinícius Machado e Victor Luís nas respectivas posições. O zagueiro Luiz Otávio, recuperado de lesão, retorna à titularidade.

No setor ofensivo, o técnico manteve o trio Vina, Mendoza e Cléber. O duelo contra o Galo marca a estreia de Marquinhos Santos no comando do Ceará.

O confronto acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pela Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando em Tempo Real.

Veja escalações

Ceará: Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard Coelho, Richardson e Fernando Sobral; Vina, Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Guilherme Castilho e Nacho Fernández; Rubens, Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.