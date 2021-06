Com mudanças, Guto Ferreira escala Ceará para Clássico-Rei decisivo pela Copa do Brasil; confira

O Ceará está escalado para o histórico Clássico-Rei desta quinta-feira (10). O duelo contra o Fortaleza acontece na Arena Castelão, às 21h30, em confronto que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e uma premiação de R$ 2,7 milhões.

Com desfalques importantes, em virtude de lesão e suspensão, o técnico Guto Ferreira manda à campo uma equipe parecida com a que enfrentou o Santos no final de semana. Confira a escalação:

Richard; Buiú, Klaus, Jordan e Bruno Pacheco; Charles, Fernando Sobral e Vina; Rick, Saulo Mineiro e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

O confronto entre Ceará e Fortaleza pela 3ª fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.