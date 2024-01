Com Moisés de novidade, Fortaleza se reapresenta e inicia trabalhos para a temporada de 2024

Nesta quarta-feira (10), o Fortaleza se reapresentou e iniciou os trabalhos visando a disputa da temporada de 2024. A principal novidade foi a presença do atacante Moisés, que retorna ao clube após uma passagem pelo Cruz Azul, do México. De acordo com a programação, o grupo leonino teve compromissos em dois períodos.

Pela manhã, uma parte dos jogadores realizou exames cardiológicos. Já no período da tarde, a preparação foi mais intensa. Os atletas iniciaram as atividades na academia e depois seguiram para o campo para finalizar o primeiro momento sob os comandos do preparador físico Luis Azpiazu. Na sequência, o treinador Juan Pablo Vojvoda comandou um treino técnico com os seus auxiliares e o elenco teve o seu primeiro contato com bola.

A programação do Tricolor segue nesta quinta-feira (11), quando um segundo grupo de atletas realizará os exames cardiológicos e todo o plantel treinará a partir das 16h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

10 DIAS DE PRÉ-TEMPORADA

No total, contando com esta quarta-feira, o Fortaleza terá 10 dias de preparação até o seu primeiro compromisso na temporada de 2024, marcado para o dia 20, às 16h40, na Arena Castelão, contra o Horizonte pela primeira rodada do Campeonato Cearense.