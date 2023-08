Com Messi, Argentina divulga lista de convocados para início das Eliminatórias

Liderada pelo astro Lionel Messi, a Argentina divulgou nesta quinta-feira (31) sua lista de convocados para os dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sem poder contar com Paulo Dybala (Roma), Marcos Acuña (Sevilla) e Giovani Lo Celso (Tottenham), lesionados, o técnico Lionel Scaloni traz como novidades o lateral-esquerdo Lucas Esquivel (Athletico-PR), o meio-campista Bruno Zapelli (Athletico-PR), os atacantes Lucas Beltrán (Fiorentina) e Alan Velasco (FC Dallas), o defensor Marcos Senesi (Bournemouth) e o goleiro Walter Benítez (PSVEindhoven).

A lista também inclui os retornos do goleiro Franco Armani (River Plate) e Ángel Correa (Atlético de Madrid),ambos campeões do mundo no ano passado.

Confira a lista de convocados

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2023

Eliminatórias

A seleção argentina estreia nas Eliminatórias contra o Equador no dia 7 de setembro, em Buenos Aires, e cinco dias depois vai a La Paz enfrentar a Bolívia. A América do Sul terá seis vagas diretas para o Mundial de 2026. O sétimo colocado das Eliminatórias fará umarepescagemcomumaseleção de outro continente.